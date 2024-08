Nación prometió fondos para restaurar la sala de la Casa de Sarmiento afectada por el terremoto

Este jueves, el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli visitó San Juan y uno de los lugares a los que fue invitado fue la Casa Natal de Sarmiento. El director de la Casa Natal, Renato López contó que el funcionario prometió fondos para la restauración de una parte de la Casa que se vio afectada por el terremoto del 2021.

López calificó de 'muy importante' la visita nacional, para luego contar que Cifelli escuchó atentamente todos los proyectos que la Casa Natal tiene en ciernes y los que funcionan actualmente. 'Hemos recibido un apoyo total a nuestras preocupaciones, así que estamos muy conformes, muy contentos y muy honrados con la visita del secretario', expresó.

El Director de la Casa Natal de Sarmiento contó que ya cuentan con la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos para refaccionar la Sala 9 de la casa, la cual se vio afectada por el terremoto del 2021. 'El secretario nos ha abalado con eso, por lo que, por su puesto, ha asumido el costo de lo que esa restauración requiere. La restauración no es tan elevada, porque en realidad es una restauración que no implica nada con la estructura de la casa que no tiene ningún problema, por lo que el costo no es tan elevado', contó.

Tras la visita de Nación, preparan la exposición "Sarmiento presidente" a inauguarse el Día del Maestro"

Aprovechando la visita nacional, López contó que la próxima exposición que hará la Casa Natal de Sarmiento será: 'Sarmiento Presidente', de la que contó que fue realizada en conmemoración de los 150 años de la finalización de su mandato. Para esta actividad, Cifeli también se comprometió a brindarle el apoyo a la Casa Natal.