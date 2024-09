Histórico: San Juan tendrá una especialización en educación domiciliaria y hospitalaria

El Ministerio de Educación pondrá en marcha este 18 de septiembre la Especialización en Educación Domiciliaria y Hospitalaria, para la formación de docentes de todos los niveles que trabajarán con estudiantes que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a la escuela.

“Esta especialización en educación domiciliaria y hospitalaria es un llamado al corazón y al profesionalismo docente", destacó Mariela Lueje, secretaria de Educación.

"Acá hay un plus porque en esta modalidad nos ponemos en contacto con las personas más vulnerables del sistema educativo, con los que no pueden asistir a la escuela. Algunos no pueden por un tiempo, otros indefinidamente, entonces el docente en estos casos es quien tiene el desafío de llevarles conexión con la vida saludable, dentro de un hospital o una casa que parece una terapia”, añadió Lueje.

La especialización finalizará en noviembre de 2025, serán cuatro módulos, con instancias de evaluación. Al ser una propuesta de una institución de gestión pública no tendrá ningún costo y será dictada por docentes con una trayectoria amplia y extensa en la educación superior y en la modalidad. La cursada será flexible y alternará instancias presenciales y no-presenciales.

La iniciativa alcanza a los docentes que ejercen en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ya que la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria es transversal al sistema.

En San Juan hay medio centenar de alumnos hospitalizados o con internación domiciliaria, que en rigor es una matrícula que fluctúa constantemente. Las patologías de los estudiantes que reciben este tipo de modalidad educativa van desde oncológicas a traumatológicas, entre otras.

La Especialización en Educación Domiciliaria y Hospitalaria permitirá a los docentes en servicio construir conocimientos y habilidades indispensables para generar propuestas de enseñanza y de aprendizaje de la más alta calidad, tal como se la merecen todos los estudiantes del sistema educativo provincial.

El link para inscripción es: https://forms.gle/Uw4MV6BtMZdkU4rs5