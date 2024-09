Testimonio: 'El cáncer me enseñó a llamar las cosas por su nombre'

Este miércoles por Banda Ancha pasó Jorge Puga, periodista y coach ontológico quien diseñó una charla abierta llamada: ‘El cáncer, mi maestro’. Este sanjuanino superó un cáncer que se le manifestó a raíz de un tumor en la cabeza y decidió, además de compartir su experiencia con el que lo desee, mostrar una mirada diferente en el abordaje de enfermedades graves.

Puga señaló que la charla abierta hará surgir otras cosas, muchas aristas como talleres, formas de liderar dolencias graves. La primera de estas charlas se llevará a cabo en el IOPPS el 27 de septiembre a las 19 horas. El periodista contó que ya hay gente interesada de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, además de casi todos los departamentos.

Sobre como aceptó su enfermedad contó: 'Es fuerte cuando te lo dicen, Cuando a mí se me manifiesta el cáncer a través del tumor cerebral. Después de muchas vueltas voy a una psicóloga especializada: una psicooncológica. Una de las primeras cosas que me dijo que era normal porque tenía cáncer, y yo le dije 'yo no tengo cáncer, es un tumor del cual me tienen que operar', 'bueno es cáncer', 'no, no es cáncer'. Entonces me dijo: 'A ver Jorge, sentante cómodo en el sillón y escúchame lo que te tengo que decir: tenes cáncer'. Entonces después de haber salido de una operación de tumor cerebral me llegó y dije guau tengo cáncer, la maldita palabra. Fue una conmoción, pero también el nombrar las cosas por su nombre permite activarse, permite entrarle a la situación y ese fue el primer punto en el que el cáncer me enseñó algo, que las cosas se deben llamar por su nombre'

Luego indicó: 'Es más fácil si no estás dando vueltitas alrededor de algo que está pasando y que por temor, rechazo, enojo, lo que sea estas negando y es peor', puntualizó Puga.