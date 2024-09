Veto a la Ley de Movilidad: cuál es la opinión de los jubilados sanjuaninos

Diputados dejó firme el veto a la ley de movilidad jubilatoria. El oficialismo, en alianza con el Pro, otros bloques aliados y media docena de diputados radicales reunió el tercio necesario para que la oposición no pueda insistir con la recomposición; la oposición estuvo a 13 votos de bajar la medida presidencial.

En ese marco, el móvil de Canal 13 San Juan, habló con los jubilados sanjuaninos en uno de los puntos dónde suelen encontrarse para percibir sus haberes, en la sucursal de un banco, ubicado en calle Las Heras.

"Lo de la Ley me parece que se están equivocando, la casta parece que son los jubilados, nos están perjudicando", indicó una mujer.

Otro jubilado, consultado por el móvil de Banda Ancha, lamentó que "ya no sé que nos van a sacar, si no cobramos casi nada. Consultado sobre los aumentos mensuales del 4% atados a la inflación si sirven para aliviar el bolsillo, afirmó que son insuficientes: "Vas al almacén y se acabó el sueldo".

Otro abuelo, señaló tras la consulta por si alcanza o no el sueldo para llegar a fin de mes, "a vece sí, a veces no, dependiendo de los gastos que tenga".

En líneas generales, el malestar entre los adultos mayores consultados fue moderado y muchos adujeron no estar interesados en "cuestiones políticas".

"Con el aumento establecido por el DNU no alcanza, siempre hay un déficit grande, nosotros necesitamos un aumento mucho más grande que el que nos dan", agregó otro consultado.

"No es tiempo de sacrificio para los jubilados, el esfuerzo deberían hacerlo los diputados y los senadores, tratar de componer eso porque el sueldo está muy quedado", aportó luego.

Por otro lado una mujer analizó que "nos perjudica mucho, pero desgraciadamente tenemos que aceptar lo que los políticos deciden, no nos queda otra", opinó. "Está visto, en Buenos Aires los jubilados salen a reclamar, los reprimen y no tienen respuesta ni solución. No queda otra que aguantar, a esta altura de la vida, cómo uno va a salir a reclamar y le pegan a la gente grande, no tiene sentido arriesgarse", lamentó.