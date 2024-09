Bomberos voluntarios rescataron una perra que cayó al canal Benavidez

Un joven bombero voluntario rescató, junto a sus compañeros, a una pequeña perra que había sido arrastrada por el caudal del canal Benavidez en Santa Lucía.

Todo ocurrió sobre las 18 horas de martes cuando una vecina de la zona advirtió sobre lo ocurrido. Inmediatamente, Maximiliano Sosa y sus compañeros montaron un operativo para lograr dar con el animal que recorrió más de 2 kilómetros dentro del cauce de agua.

"Cuando llegamos al lugar, me até con una cuerda, me tiro y mientras mi compañero me sujetaba logré agarrar la perrita y salimos", comentó Maximiliano al móvil de Canal 13 San Juan.

Kiara, como la bautizaron los bomberos voluntarios es una perra de joven, que "en el momento que la sacamos estaba muy asustada, decidimos traerla al cuartel".

Una vez que se recupere será puesta en adopción en el caso en que no aparezcan sus dueños.

El cuartel de bomberos voluntarios "Ariel Alejandro Ramos", ubicado en Santa Lucía, fue fundado en el año 2008, cuenta con un cuerpo operativo que cubre sus guardias a diario.

"Subsistimos con el subsidio que nos llega desde Nación y hacemos algunas rifas para los gastos que tenemos", indicó Maximiliano.

"Como no nos alcanza solo con eso, salimos a buscar la manera de cubrir esos gastos", reconoció. "La mayoría de los vecinos colaboran", añadió.