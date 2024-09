San Juan vivió un 21 de septiembre en paz: 'No hubo ninguna problemática'

El pasado sábado 21 de septiembre se llevó a cabo el festejo por el Día del Estudiante en el Parque de Mayo. A diferencia de lo que sucedió en años pasados, desde el Gobierno Provincial aseguraron que no se produjo ninguna situación problemática por lo que el evento fue realmente tranquilo.

Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano, contó ante el móvil de Canal 13 su felicidad por el saldo que dejó esta celebración en el inicio de la primavera. El funcionario destacó la buena conducta que tuvieron todos los sanjuaninos y sanjuaninas que participaron del evento.

'Una vez terminado el evento, ya había gente recolectando residuos. Al otro día como a las 09:30 ya me habían mandado un videito donde había quedado el Parque impecable. Había caído algo a la laguna, pero eran por las voladitas de viento. Los chicos no tiraron cosas, la verdad que hubo una conducta intachable de los jóvenes. No tuvimos ninguna situación problemática, estoy muy feliz', expresó.

Por otro lado, Platero reveló que estuvo en constante contacto con los especialistas en climatología, por la alerta naranja por viento Zonda. Sin embargo, a pesar de que si se registraron elevadas temperaturas, afortunadamente el viento no bajó al llano del todo permitiendo que las actividades siguieran su curso normal.

'Nos daban la tranquilidad de que las ráfagas de viento Zonda estaban a más de 400 metros de altura. Eso nos dio una tranquilidad, ya pasadas las 17:00 se empezó a colmar de gente, empezó a aflojar también el calor y se puso una tarde hermosa. Disfrutamos todos de un gran escenario. Tuvimos la visita del Gobernador, del ministro de Turismo, el secretario de Gobierno de la Capital, fueron varias visitas de funcionarios que se arrimaron a acompañar', sentenció.