Primavera llena de festejos con excelente comportamiento social

El pasado fin de semana en la provincia de San Juan, se llevaron a cabo los tradicionales festejos por el Día de la Primavera. A diferencia de otros años, este evento se destacó no solo por la masiva concurrencia, sino por la conducta de los participantes. En una entrevista exclusiva Cien por Hora, el Secretario de Seguridad de San Juan, Dr. Gustavo Sánchez, compartió detalles sobre los operativos implementados y los resultados positivos obtenidos en términos de seguridad y comportamiento ciudadano.

Sánchez expresó su satisfacción por el desarrollo del evento, subrayando la actitud responsable tanto de los jóvenes como de sus familias. “Nos ha llamado poderosamente la atención el comportamiento social que se ha podido apreciar este fin de semana. Han habido muchos festejos, no solamente en el parque, sino también en otros departamentos cercanos y alejados. No hemos tenido ningún inconveniente, ni siquiera accidentes graves”, destacó el funcionario, resaltando que no se registraron víctimas fatales ni accidentes importantes.

Uno de los elementos más llamativos fue la ausencia de incidentes relacionados con el consumo de alcohol, algo que históricamente ha sido motivo de preocupación en eventos masivos. “No hubo secuestro de alcohol, algo que suele ser visible y que los medios cubren. Realmente fue notable la participación de familias enteras, con madres, tías y abuelas disfrutando de la tarde junto a los jóvenes”, añadió el Secretario.

A pesar del ambiente positivo, se registró un incidente de robo que rápidamente fue resuelto. “Hubo un robo de una mochila a una joven, pero el autor fue detenido inmediatamente, intervino la Comisaría Cuarta y, según la información que tenemos, hoy o mañana se llevará a cabo el juicio contra el responsable”, comentó Sánchez.

Además de los festejos en la Capital, el fin de semana también estuvo marcado por la extinción de un importante incendio en la localidad de Valle Fértil, en el que participaron más de 40 bomberos. “Hubo una gran colaboración, no solo de nuestros bomberos, sino también de voluntarios y vecinos que prestaron sus maquinarias para ayudar en las tareas. Finalmente, el incendio fue controlado el sábado después de las 17 horas”, detalló el Secretario.

El operativo incluyó la intervención de equipos de diferentes municipios y del Ministerio de Desarrollo Humano, Turismo y Cultura, quienes trabajaron en conjunto para sofocar las llamas en zonas de difícil acceso. Sánchez destacó el compromiso de todos los involucrados, subrayando que se trató de un esfuerzo comunitario que logró evitar una tragedia mayor.

Consultado sobre las medidas de seguridad a futuro, Sánchez confirmó que los operativos de control y prevención continuarán, tanto durante la semana como los fines de semana. “Estamos equipados con alcoholímetros provistos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también con dispositivos propios que hemos adquirido. Estos controles son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normativas de tránsito”, explicó.