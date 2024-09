Auditorías demoran la autorización de análisis bioquímicos: 'Hemos detectado irregularidades'

Este jueves pasó por Banda Ancha, el Dr. Rodolfo Fasoli, interventor de la Obra Social Provincia (OSP), abordó la problemática de las demoras en la autorización de análisis bioquímicos, un tema que ha generado preocupación entre los afiliados. Fasoli reconoció que, a pesar de los esfuerzos por optimizar el sistema, se han presentado dificultades significativas en el proceso de autorización, que actualmente puede tardar entre 15 y 20 días, superando la norma de una semana.

“Hemos detectado una serie de irregularidades en la presentación de las facturaciones, lo que nos obliga a controlar mucho más”, explicó Fasoli, refiriéndose a problemas como la presentación de facturaciones duplicadas. “Un mismo paciente puede ir a diferentes laboratorios para realizar el mismo análisis, lo que genera confusión y retrasa la autorización”, dijo.

Fasoli también mencionó que estas irregularidades han llevado a una mayor carga de trabajo para el equipo auditor, el cual actualmente enfrenta un incremento en la cantidad de prestaciones y una disminución temporal del personal disponible. “En los meses de julio y agosto, experimentamos un aumento significativo en las solicitudes de análisis, lo que ha impactado en nuestro ritmo de trabajo”, agregó.

Además, el interventor destacó que el sistema actual de validación a través de credenciales plásticas presenta falencias en cuanto a seguridad informática, lo que contribuye a los problemas de duplicación de datos. Para abordar esta situación, la OSP está en proceso de implementar un carnet digital asociado a Ciudadanos Digital, lo que promete mejorar el control y la autenticidad de las solicitudes.

“Hemos estado trabajando en un formato digital que generará un número de token único, similar a lo que se usa en el sistema bancario. Esto permitirá un control más riguroso y reducirá significativamente los errores”, explicó Fasoli, enfatizando que la solución es una prioridad para la OSP.

Con respecto al copago y los cobros de plus, el Dr. Fasoli aclaró que la OSP no está de acuerdo con el cobro de plus por parte de los prestadores no fidelizados. “Estamos pasando a los prestadores que cobran plus a no fidelizados, pero entendemos que esto puede limitar las opciones para los pacientes. La idea es ofrecer un sistema donde el paciente tenga la opción de no pagar diferencias al elegir prestadores que estén dentro del padrón de fidelizados”, indicó.

“Hoy, entre 200 y 300 prestadores han sido excluidos del padrón de fidelizados por cobrar plus”, continuó, haciendo hincapié en que este cambio es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la sostenibilidad y la calidad de las prestaciones ofrecidas.

En cuanto a la relación con los colegios de profesionales, Fasoli reconoció que ha habido tensiones históricas, particularmente con especialidades como la odontología y la kinesiología, debido a la discrepancia entre los costos de insumos y los montos fijos que la OSP puede ofrecer. “Estamos tratando de resolver estas diferencias, pero es un proceso que requiere tiempo y recursos finitos”, concluyó.