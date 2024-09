Caso Bloch: para el decano de la FAUD 'faltan argumentos para tomar una decisión'

El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo una reunión secreta en el marco de la UNSJ. Esto tenía que ver con la acusación que se realizó sobre el decano de Exactas, por haber cometido un presunto caso de acoso sexual en perjuicio de una trabajadora no docente. En ese momento se decidió no remover de su cargo al acusado. Uno de los encargados de votar en ese momento, aseguró que faltaban argumentos para tomar una decisión concreta.

Guillermo Velasco, decano de Arquitectura, habló en Banda Ancha para explicar por qué tomaron la decisión de abstenerse ante un caso tan importante y sensible. El entrevistado aseguró que estuvieron debatiendo por más de 3 horas en el Consejo Superior y manifestó que están sorprendidos de que alguno de los 38 consejeros no respetó el carácter privado de esta votación.

Sumado a esto, aseveró que durante el encuentro un grupo de consejeros, hicieron una moción donde solicitaron a la Dirección de Asuntos Legales, una ampliación del dictamen. Esto se debe a que consideraban que faltaba material contundente que les permitiera tomar una decisión.

'Para nosotros al dictamen le faltaban argumentos sólidos, que fuesen contundentes, para que uno pueda decidir. Esto no significa que no existan o que haya habido algún problema de procedimiento. De ninguna manera objetamos esto. Lo que nosotros decimos es que el dictamen tiene párrafos, usa o toma como pruebas elementos que los dice pero que no los detalla con contundencia para que nosotros pudiéramos de alguna manera tener la certeza de lo que estábamos votando', expresó.

Sin embargo, es importante destacar que dentro del sumario que se había elaborado sobre este caso estaba contenido el material probatorio. No obstante, los consejeros optaron por no leerlo y realizar una votación únicamente valiéndose de una interpretación realizada por la Asesoría Letrada. De esta manera, reconoció que 'no sabe' si en dicho documento estaba el material contundente que él reclamó, ya que decidió no verlo.

'Nos basamos en el dictamen de Asesoría Letrada que es el que se pone a consideración del Consejo Superior. Tendríamos que haber tenido los fundamentos en ese dictamen de Asesoría Letrada. Por supuesto que tenemos acceso al mismo, estaba a disposición el total del sumario', reveló.

Posteriormente, Velasco fue consultado si le preocupaba más el hecho de que se haya violado el 'secreto' de esta reunión, más que el hecho de que un decano sea acusado de acosar sexualmente a una trabajadora. Sobre esto explicó no estar preocupado y que la privacidad de dicha reunión era para 'no revictimizar a la denunciante', no para cuidar a los 38 consejeros participantes.

'No, no, para nada. A mí no me preocupa, yo hablo por mí y no tengo ningún problema de decir cuál ha sido mi posición y por quién ha sido mi abstención. Si se fijan la moción 2 obtuvo 19 votos y entre los que votaron, los 6 votos que no estaban directamente de acuerdo con ese dictamen y los 13 votos de la abstención, son también 19 votos. Es evidente que había una gran cantidad de consejeros que necesitaban mayor precisión y otros que con lo que tenían, no lo acordaban', expresó.