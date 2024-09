Por los paros, las escuelas pre universitarias tuvieron clases interrumpidas

Este miércoles se vivió una jornada atípica en varias escuelas preuniversitarias de San Juan, donde las clases se vieron afectadas por un paro docente convocado por ADICUS, el gremio de docentes universitarios. La medida de fuerza de 48 horas, que se extenderá hasta el viernes 27 de septiembre, busca visibilizar los reclamos salariales de los trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

En la Escuela Industrial, una de las instituciones más grandes de la UNSJ, el acatamiento al paro fue notable. Según informó el vicedirector Fernando Fonsalida, el 80% del personal docente se adhirió a la medida, mientras que el personal no docente alcanzó un acatamiento del 100%. La autoridad explicó que esta situación no fue sorpresiva, dado que se esperaba un nivel de adhesión alto, por lo que la institución ya había tomado medidas preventivas: “Es un nivel promedio esperado de acatamientos, por lo cual estaba previsto reprogramar evaluaciones o actividades académicas”, comentó el vicedirector.

A pesar de la interrupción parcial de las clases, Fonsalida subrayó que la cercanía del final del ciclo académico no permitió una suspensión total de actividades: “Nuestro trimestre finaliza en noviembre, hay muchas actividades curriculares y también extracurriculares. Por eso es muy importante aprovechar el tiempo”, señaló.

El vicedirector también destacó la preocupación del cuerpo docente por no dejar a los estudiantes sin atención en una etapa crucial del año académico. “Uno ve que es obviamente necesario hacer sentir el reclamo, pero no desamparar al alumno”, manifestó Fonsalida, quien aclaró que, a pesar del paro, se trabajó en estrategias alternativas para que los alumnos continúen con su aprendizaje: “La idea es justamente no desamparar al alumno, sobre todo teniendo en cuenta que es una población de alumnos que necesita mucho de la asistencia y de la presencia del docente”.

Por otro lado, en el Colegio Central Universitario, otra de las instituciones dependientes de la UNSJ, el nivel de acatamiento fue más bajo en comparación con la Escuela Industrial. Allí, el 70% de los docentes se sumaron a la medida de fuerza, mientras que el personal no docente mantuvo un acatamiento del 100%. A pesar del paro, varios profesores decidieron continuar con sus actividades debido más que nada con que hay evaluaciones en algunos cursos, tomar evaluaciones y dar clases.

Llama la atención que este año el Colegio Central, tradicionalmente caracterizado por bajos niveles de acatamiento en huelgas, haya mostrado un comportamiento diferente. La medida de fuerza tuvo mayor respaldo en comparación con años anteriores, justo cuando el calendario académico está cerca de finalizar.