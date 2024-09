La suba que nadie quería: habrá dos incrementos en la tarifa de agua y cloacas

Por sexta vez en lo que va del año, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) decidió aplicar un nuevo aumento en las tarifas de agua y cloacas, que regirá a partir de este mes. Según informaron, el incremento ronda el 15% y ya adelantaron que en octubre habrá otro ajuste del mismo porcentaje. Con este nuevo tarifazo, los usuarios que solo tienen servicio de agua pagarán 11.517 pesos, mientras que aquellos que cuentan con ambos servicios, agua y cloacas, deberán abonar 21.218 pesos.

Tal como anunció hace unas semanas en Canal 13, Elisa Gómez, jefa del Departamento Comercial de OSSE, los aumentos se realizan de manera escalonada para que el impacto en el bolsillo de los usuarios no supere los 2.000 o 3.000 pesos adicionales por mes.

Sin embargo, con el próximo incremento previsto para octubre, se estima que el costo para los usuarios solo por el servicio de agua alcanzará los 13.000 pesos, y para quienes tienen ambos servicios, la cifra se elevará a cerca de 23.000 pesos.

"Estamos lejos de la excelencia porque, bueno, obviamente si no tenemos recursos, lo que nos ha estado pasando, no podemos brindar el servicio que el usuario se merece y tenemos muchos reclamos. Esta gestión está promoviendo dar una respuesta al usuario para que no sienta como una carga tener que pagar la factura de agua y cloacas porque ve que realmente Obras Sanitarias está cumpliendo. Pero bueno, es como un ida y vuelta", señaló Gómez.

La funcionaria subrayó que, a pesar de los ajustes, el objetivo es mejorar el servicio y atender los numerosos reclamos de los usuarios, quienes esperan una mejora tangible en la prestación de los servicios básicos que ofrece OSSE.