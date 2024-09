Advierten que, de no haber acuerdo, la frecuencia de colectivos podría verse resentida

Continúan los cruces entre la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y el Gobierno provincial, por el monto de los subsidios que reciben los empresarios para mantener, entre otras cosas el valor del pasaje de colectivos.

Este miércoles, Ricardo Salvá, titular de la ATAP, advirtió en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan que, de continuar así y sin llegar a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la frecuencia de colectivos podría verse resentida.

A principios de semana, la ministra de Gobierno, Laura Palma, informó que el gobierno había ofrecido 600 millones de pesos adicionales, mientras que ATAP había solicitado 1.600 millones. Salvá criticó esta propuesta, afirmando que "no se trata de ofrecer, de hacer un ofrecimiento, porque acá no es una feria persa esto, son empresas y tienen responsabilidades".

Salvá destacó la gravedad de la situación actual, señalando que las empresas de transporte enfrentan problemas financieros significativos desde el año pasado. "Hay mucho trabajo por hacer y para eso hacen falta recursos. No se puede estar exigiendo el cumplimiento cuando las empresas vienen siendo desfinanciadas desde el año 2023", explicó. Además, subrayó que la situación es crítica: "Ahora nos encontramos en un camino muy difícil que va a llegar al punto en el que no vamos a poder funcionar".

El presidente de ATAP también reflexionó sobre las posibles consecuencias de no resolver el conflicto. "Ese futuro yo lo veo más cerca que lejos y esa es nuestra preocupación porque queremos mantener a toda costa la regularidad de los servicios pero para eso necesitamos los recursos y también las empresas tienen que ponerse a tono e ir cumpliendo con todos los requerimientos".

Salvá abordó la posibilidad de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, se tomen medidas como la reducción de frecuencias o ajustes en los horarios nocturnos, al indicar que "eso lo va a decidir la Cámara, lo decidimos entre todos. La afectación de la regularidad puede ser disminución de frecuencias o puede ser algún otro tipo de medida", advirtió.

Según Salvá, el problema radica en que el Estado no realizó los estudios de costos necesarios. En ese sentido fue crítico al señalar que "si no hacen los estudios, nunca van a saber cuál es el costo del transporte". En ese sentido, añadió que las planillas presentadas por la Secretaría de Transporte no reflejan el costo real debido a la falta de un estudio de costos que establezca la ecuación económica del pliego de licitación.

Sobre el cierre, Salvá expresó su deseo de evitar medidas que perjudiquen a los usuarios, "estamos tratando de no llegar a un escenario en el que tengamos que reducir frecuencias o modificar horarios. No estamos pensando en eso, estamos pensando en que lo tenemos que solucionar".