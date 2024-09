La feria de los emprendedores esconde historias, conocé algunas de ellas

En la feria de emprendedores que se lleva a cabo hasta las 14 horas en Plaza Aberastain, donde diversos artesanos y productores locales comparten sus historias de esfuerzo y resiliencia. Uno de los casos destacados es el de la dueña de "Punto Aurora", un emprendimiento de tejidos especializados en la técnica de amigurumi, que consiste en la creación de muñecos tejidos. Ella relató en Canal 13 cómo empezó a tejer para sus hijos cuando eran pequeños y, con la llegada de la pandemia y la pérdida de su trabajo formal, esta habilidad se transformó en su principal fuente de ingresos.

“Con la pandemia me quedé sin trabajo, y el tejido me permitió generar una entrada extra. Ahora es mi trabajo a tiempo completo”, comentó la emprendedora, quien además está certificada como artesana manualista, lo que le ha abierto muchas puertas en ferias artesanales y redes sociales, donde también recibe pedidos. “La lana es cara y se encarece constantemente, pero mis clientas ya conocen la calidad de mi trabajo, y eso me permite agregar valor a lo que hago", explicó sobre los desafíos de emprender en el rubro textil en San Juan.

Otro de los emprendedores es una jubilada docente que, tras retirarse, encontró en la cestería en hilo de algodón una forma de mantenerse activa socialmente. “Es una propuesta muy linda la de la Municipalidad de la Capital para convocarnos a las ferias. Empecé este proyecto pequeño y ahora lo estoy presentando en diferentes eventos. Tiene mucha aceptación porque es un material noble y adaptable”, explicó. Para ella, este emprendimiento es más que una fuente de ingresos, es una actividad que le da alegría y una forma de conectar con su comunidad.

Por otro lado, Jeremías, otro de los participantes, se dedica a la venta de productos gastronómicos, ofreciendo desde asados hasta panceta y chorizos arrollados, ideales para las juntadas con amigos. “Tratamos de mantener los precios porque sabemos que la gente está complicada, y queremos ayudarlos”, destacó sobre su compromiso con sus clientes, en un contexto en el que los costos de la carne y otros insumos suben constantemente.

