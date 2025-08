Buscar trabajo puede ser todo un desafío, pero muchas veces el momento más decisivo llega después del currículum: la entrevista laboral. ¿Cómo prepararse? ¿Qué decir? ¿Qué errores evitar? Para responder a estas preguntas, Diario 13 dialogó con Nicolás Escudero, técnico en Recursos Humanos, quien brindó una serie de recomendaciones clave para afrontar ese momento sin miedo y con mayores posibilidades de éxito.

1. Investigar antes de ir "Lo principal, si ya estás en el proceso de entrevista, es investigar la empresa. Eso es fundamental", sostuvo Escudero. Y advirtió: "Muchas veces las consultoras que gestionan las vacantes no brindan información precisa sobre la empresa que contrata, por eso es clave investigar sobre el puesto, las tareas y los requisitos". Además, recomendó prestar atención a preguntas como “¿Dónde viste el anuncio?”, ya que podrían estar evaluando si el candidato se tomó el trabajo de indagar previamente.

2. La vestimenta: cómoda pero adecuada Sobre uno de los aspectos que más suele generar dudas, la vestimenta, Escudero fue claro: "Muchos piensan que hay que ir súper formal, con zapatos lustrados, camisa y todo perfecto. Pero eso a veces solo genera más tensión en la persona. Lo ideal es ir bien vestido, pero cómodo, para que uno pueda expresarse con tranquilidad y sin sentirse incómodo por su imagen."

3. Preparar respuestas abiertas y honestas: Aunque no se puede prever cada pregunta, Escudero aconseja tener preparadas respuestas claras y bien estructuradas. "No hay que dar respuestas cortas. Lo mejor es elaborar ideas que puedan generar nuevas preguntas y abrir el diálogo. Eso muestra seguridad y conocimiento." También remarcó que no hay que temer a hablar de debilidades: "No están buscando lo malo. Quieren ver cómo te conocés a vos mismo, qué sabés hacer bien y qué estás trabajando para mejorar. Eso habla muy bien de un candidato."

4. No tener miedo a preguntar: Para Escudero, un error frecuente es no preguntar durante la entrevista. "Muchos no se animan a consultar por el tipo de contrato, el salario o las tareas específicas. Y eso es un problema. Está bien preguntar. Es una charla, no un interrogatorio. Es una negociación entre oferta y demanda."

5. La importancia de la honestidad: Finalmente, el técnico en Recursos Humanos valoró especialmente la sinceridad: "Nos damos cuenta cuando alguien miente. Puede que algunas pequeñas mentiras pasen, pero si alguien exagera o finge habilidades que no tiene, es muy evidente. Es mejor decir: ‘No lo manejo, pero estoy dispuesto a aprender’. Eso suma muchísimo."

Escudero concluyó con un mensaje alentador: "Lo que más se valora en una entrevista es la actitud, la voluntad de aprender y la autenticidad. Mostrar quién sos realmente es lo que más te acerca a conseguir ese trabajo."