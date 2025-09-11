Este 11 de septiembre, feriado provincial, se desarrollarán actividades conmemorativas por los 137 años del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. A las 10:30, autoridades provinciales y representantes de distintas fuerzas participarán del acto oficial en homenaje al prócer, bajo la gestión de la licenciada Lucía González.

Arturo Sánchez, encargado de coordinar las actividades, destacó la importancia del día: “Hoy es un día muy especial para nosotros, justamente porque se conmemora el paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento hace 137 años”, señaló. Además, invitó a toda la comunidad a sumarse al acto oficial junto al gobierno provincial.

El Museo Casa Natal de Sarmiento abrirá sus puertas no solo a turistas, sino también a vecinos de la provincia, quienes aprovecharán el feriado para conocer la historia del prócer. “Estamos muy abocados a la llegada de la comunidad. Además de atender al público, tenemos actividades programadas para después del acto oficial. Hay dos actividades muy bonitas para sumarse”, agregó Sánchez.

A las 16:00 se realizará una visita guiada especial, denominada “Habla el monumento”, en la que personal del museo acompañará a los visitantes utilizando tecnologías inmersivas y códigos QR para mostrar la evolución de la casa desde su creación hasta la actualidad, incluyendo imágenes posteriores al último terremoto.

Luego, a las 17:00, se desarrollará un recorrido llamado “Caminos de la educación”, una caminata guiada por distintos hitos históricos vinculados a la vida de Sarmiento. Según Sánchez, “quienes asistan podrán no solo visitar la casa de Sarmiento, sino también otros puntos que tienen que ver con su vida, desde su niñez hasta su adultez, rememorando sus vivencias en la provincia y el legado que dejó para el país”.

Las actividades son abiertas y gratuitas. Entre las preguntas más frecuentes de los visitantes, Sánchez destacó: “Muchos se preguntan por qué hay una grieta en el museo tras el último terremoto o por qué los restos de Sarmiento no están en San Juan. Él pidió ser enterrado junto a los restos de su hijo Dominguito, que descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires”.