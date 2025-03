Un 20 de marzo de 2020, a las 21:45, el gobierno de Alberto Fernández anunció que iniciaría el confinamiento por COVID-19. Ante una situación nunca antes vivida, los sanjuaninos recordaron qué estaban haciendo en ese preciso momento.

El móvil de Canal 13 San Juan salió a las calles sanjuaninas para traerles a la memoria a los sanjuaninos que estaban haciendo hace exactamente 5 años.

Una sanjuanina recordó como su mamá planeó su festejo de cumpleaños: “estábamos comiendo un asado y justo dieron el cierre. Así que nos quedamos ahí festejando a cumpleaños cerrado”. En el momento que el gran anuncio se dio, la familia se encontraba en medio del festejo, “la verdad que lo esperábamos, pero fue fuerte la noticia”.

Por otro lado, un joven que circulaba por el Centro Cívico dijo que “me estaba preparando para ir a la escuela el lunes y mi hermana llegó: me dijo que no teníamos clase porque se había hecho una cuarentena y me dijo que eran como dos semanas al principio y luego nos enteramos de que iban a ser meses”, recordó el joven risueño en ilusión a la cantidad de meses de cuarentena”.

Una docente de educación especial contó cómo fue enseñarles a los niños a través de una pantalla e inclusive mostrarle a los padres como debían acompañar: “hicimos videollamadas y fue bastante complicado. Tratamos de mantener el vínculo con los chicos y por sobre todo no perderlo”.