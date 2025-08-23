Hace medio siglo, San Juan fue escenario de un acontecimiento cultural único: el rodaje de la película “Difunta Correa”, dirigida por Hugo Mattar y con Lucy Campbell como protagonista principal. La producción, que surgió a pedido de Turismo en 1975 para difundir la fe popular, terminó convirtiéndose en un largometraje con fuerte impacto a nivel nacional.

Según recordó el periodista Luis Eduardo Meglioli, la película se exhibió en 40 salas de Buenos Aires hasta fines de ese mismo año, logrando instalar el mito sanjuanino en todo el país. Sin embargo, en aquel entonces la Iglesia no recibió con agrado la iniciativa, ya que prefería consolidar la devoción a través de la construcción de capillas y no mediante la narrativa cinematográfica.

Con el paso de los años, la película se perdió y muchos pensaron que no quedaba registro de aquella obra. No obstante, Carlos Cerimedo la encontró de manera casual en la casa de un amigo, donde entre varias cintas apareció la original de la Difunta Correa.

Actualmente, la copia aún no ha sido convertida al sistema digital, pero se espera que ese trabajo se concrete a mediados de septiembre. En esa ocasión, se realizará un acto especial para volver a proyectar la película y rendir homenaje a sus protagonistas, especialmente a Mattar y Campbell.

El rodaje reunió a importantes actores nacionales que viajaron hasta San Juan, convirtiendo al film en un acontecimiento cultural y social de gran magnitud. Para Meglioli, esa repercusión reflejó no solo el atractivo de la historia de fe popular, sino también la oportunidad que tuvo la provincia de mostrarse como escenario cinematográfico.

La recuperación de esta obra abre la puerta a un reencuentro con la memoria colectiva de San Juan y con un hito que, 50 años después, sigue despertando interés y devoción.