A 6 años de la desaparición de Cristian Santos: el conmovedor mensaje de su mamá en su cumpleaños

De Cristian Santos no se sabe nada desde el 2018, cuando desapareció y no se supo más nada de su paradero. Este mes él debería estar con su familia, festejando sus 30 años, sin embargo su ausencia duele. Su mamá no dejó pasar desapercibida la fecha, por lo que uso las redes sociales para escribir un desgarrador mensaje.

Virginia Roquier, desde el primer minuto de su desaparición comenzó una lucha por encontrar a su hijo. Ella siempre aseguro que él podría haber sido captado por una red de trata, y tal como aludió en las entrevistas que brindó en este medio, no va a dejar de buscarlo.

Fue justamente, en el día de su natalicio, que la mujer posteo un mensaje para Cristian, colmado de dolor. En el mismo se puede leer: “Feliz cumple 30 años hijo. Estés donde estés deseo q dios te cuide y te traiga de nuevo a mi lado” (SIC) señaló la mujer. A la vez añadió “Te extraño hijo siempre estás en mis pensamientos. Me gustaría volverte abrazar y llenarte de besos .y decirte lo mucho q te amo.. me gustaría volver el tiempo atrás para nunca más soltarte”. El texto publicado en la plataforma Facebook esta acompañado en la que figura ella con Cristian.

Sobre el caso

Cristian tenía 25 años cuando fue visto por última vez el 10 de abril de 2018 en San Juan. Ese día había asistido a una consulta en el Hospital Rawson con su psicóloga, en el marco de un tratamiento por una crisis emocional y adicciones. Buscaba además autorización para viajar a Neuquén, donde lo esperaban para un examen psicológico en la Policía. La profesional lo desaconsejó y luego declaró que lo vio retirarse “tranquilo”.

Sin embargo, horas más tarde las cámaras de la Terminal de Ómnibus registraron al joven subiendo a un micro rumbo a Mendoza. En las imágenes aparece cerca de otro muchacho, aunque nunca se determinó si viajaban juntos. Su madre, Virginia, al observar el video, aseguró que lo notó “perseguido, como si intentara escapar”.

Cuando Cristian no regresó a casa al mediodía, Virginia intentó comunicarse con él, pero el celular estaba apagado. Recorrió el centro durante la tarde y, ya de noche, radicó la denuncia en la comisaría. Recién el 14 de abril supo que su hijo había viajado a Mendoza. Viajó de inmediato junto a familiares y pasó días enteros en la Terminal y en distintas dependencias policiales, pero sin obtener pistas. Tampoco pudo acceder a los registros de las cámaras mendocinas, y denunció destrato de parte de las autoridades.

Con el correr de los meses, comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes. Virginia recibió mensajes que aseguraban que Cristian estaba en Mendoza travestido y ejerciendo la prostitución bajo el nombre de Sofía León, e incluso que se había sometido a cirugías. Desesperada, la mujer recorrió zonas rojas, habló con integrantes de la comunidad trans e ingresó a boliches, pero nunca logró confirmar esas versiones.

Actualmente, la causa está en manos de la Policía Federal Argentina, ya bajo la sospecha de que Cristian podría haber sido víctima de una red de trata. En ese contexto, la familia incluso acudió a una vidente, quien afirmó que el joven estaría siendo explotado por una organización criminal.

Seis años después, la mujer mantiene intacta la esperanza de encontrarlo y pide colaboración de la sociedad: quien tenga información puede comunicarse al 299-5409476.