A 80 años de la liberación de Perón: cómo se vivió en San Juan el 18 de octubre

El 17 de octubre de 1945 es una fecha grabada a fuego en la historia argentina, y a 80 años de la liberación del Coronel Juan Domingo Perón, San Juan no fue ajena al fervor popular que se desató. La doctora en Historia de la UNSJ, Cristian Espejo Rivelli, en diálogo con el programa “Te lo cuento por el 13”, reveló detalles sobre cómo se vivió ese trascendental acontecimiento en tierras cuyanas, un día después de lo acontecido en Buenos Aires: una provincia paralizada y movilizada el 18 de octubre.

La fuerza sindical como artífice

Espejo Rivelli indicó que la resonancia de los sucesos de Buenos Aires se sintió con gran intensidad en San Juan el 18 de octubre. El llamado a la acción provino directamente de los gremios, quienes instaron a los trabajadores a congregarse en la Casa de Gobierno en apoyo a Perón.

"En San Juan los gremios son los que les piden a los trabajadores que vayan a Casa de Gobierno por Perón", afirmó la historiadora, destacando que "el 18 de octubre no hubo actividad en San Juan por la liberación de Perón".

Esta movilización se explica por las acciones previas que Perón había impulsado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, generando una "red" y un "germen" que visibilizó y empoderó a un sector obrero hasta entonces ignorado. Dirigentes gremiales de la época como Reyes, Monsalvo y Gay jugaron un papel clave en fomentar esta participación, capitalizando la fuerza de sindicatos robustos a nivel nacional como los de la carne, ferrocarril y madera.

La poderosa Federación Obrera Sanjuanina

En el ámbito local, la Federación Obrera Sanjuanina ostentaba una "fuerza impresionante". Este espacio estaba liderado por Ramón Washington Tejada, de extracción socialista y dirigente de los trabajadores ferroviarios. Espejo Rivelli señaló una relación preexistente entre Tejada y Perón, que se gestó a partir de la visita del entonces Secretario de Trabajo a San Juan en septiembre de 1944 para abordar la reconstrucción post-terremoto.

Un dato significativo de la adhesión sanjuanina fue la llegada de Perón en 1944: además de las autoridades, fueron los dirigentes gremiales quienes acudieron a recibirlo, un indicio claro de la importancia que ya tenía para el sector obrero.

Un día de huelga y movilización total

El 18 de octubre se declaró oficialmente un día de huelga en San Juan, una medida que buscaba "aquietar los ánimos". Los gremios y la dirigencia de la Federación Obrera Sanjuanina convocaron a sus afiliados a participar activamente. Los diarios de la época, como "La Acción", retrataron la jornada con elocuencia: “San Juan parecía el 18 de octubre un 1 de mayo”.

Desde la primera hora de la mañana, sectores obreros provenientes de zonas aledañas se hicieron presentes en las principales calles de la capital, instando a los comercios a plegarse a la huelga.

Sindicatos clave como el de Empleados de Comercio (conducido por Bregantti), el de los Ferroviarios (dirigido por Tejada) y el de la Madera apoyaron firmemente la liberación de Perón. Sin embargo, no todos los gremios adhirieron: el Sindicato de la Construcción y el Sindicato de los Mozos optaron por apoyar al oficialismo nacional y provincial, que era representado por el interventor Emilio Cipolletti.

La fuerza de la protesta fue tal que un colectivo con pasajeros, que intentó no acatar el paro, fue detenido por los trabajadores manifestantes, quienes obligaron al vehículo a detener su labor y se dirigieron con él a la Casa de Gobierno. La inactividad fue total, con cines y otros espacios de esparcimiento cerrados.

Finalmente, la doctora Espejo Rivelli mencionó la relevancia de otros actores políticos en la construcción del poder peronista en la provincia. El caudillo Cantoni comenzó a frecuentar a Perón a partir de junio de 1946, en un proceso de captación de figuras locales por parte de Perón. La historiadora concluyó con una reflexión sobre la base ideológica: "Las banderas que tenía el Bloquismo en San Juan son las que después iba a erguir el Peronismo". Además, destacó que la acción de Eva Perón "debería ser estudiada por las ramas femeninas en todas las provincias".