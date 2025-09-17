A nueve meses de la trágica muerte de Tomás Quevedo, la familia mantiene viva la memoria del joven y, al mismo tiempo, reclama respuestas a la Justicia. En el sitio exacto donde fue hallado sin vida, en inmediaciones de calle Tulum y Almirante Brown, en la Villa Observatorio de Chimbas, colocaron un cartel con la figura de un ángel para recordarlo.

Tomás, de 25 años, estudiaba Ingeniería en Minas y trabajaba como moto-uber. El 5 de enero de 2025 salió de su casa con la intención de llevar regalos de Reyes a sus sobrinos. En el mediodía de ese día saludó a su madre, Norma Díaz, pero nunca regresó. Horas después fue encontrado muerto en la usina de la Electrometalúrgica Andina, tras una supuesta caída en moto.

Sin embargo, la versión oficial de la fiscalía es cuestionada por la familia. “Lo que pasó ese día lo toman como un siniestro vial, pero yo pienso que sucedió algo más. Capaz lo quisieron robar, lo golpearon, algo pasó… No me cierra la hipótesis de que se haya caído en la moto”, expresó Díaz.

En un principio, incluso se manejó la hipótesis de un suicidio, algo que la madre rechaza de plano: “Dijeron que se había suicidado, pero eso se desestimó. Él no se cayó solo, era un día de verano, con amplia visibilidad, es imposible no ver el camino. Hay muchas circunstancias que hacen dudar de esta versión”.

La causa se encuentra aún en investigación y, según confirmó Díaz, se iniciaron las pericias de criminalística, accidentología e informática, cuyos resultados serán determinantes para esclarecer el caso.

Más allá del dolor, la madre destacó la calidad humana de Tomás: “Era muy cariñoso, muy amoroso, ayudaba a todo el mundo y nunca lo contaba. En su sepelio mucha gente se acercó a contarme cómo él les había dado una mano en algún momento. Me llena de orgullo saber que era un tipo lleno de luz”.

La familia de Tomás espera que la Justicia avance con celeridad para obtener, al fin, las respuestas que tanto necesitan.