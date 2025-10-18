A días de su última quimio, una sanjuanina contó su experiencia con el cáncer de mama

“Nunca pensé que me tocaría a mí”, dijo Adriana Vargas, una sanjuanina que luchó contra el cáncer de mama y este lunes se realizó su última quimio. Ella y cientos de sanjuaninos estuvieron presentes en la 13° edición de la caminata por el cáncer de mama, organizara en el marco del mes octubre rosa. En diálogo con Canal 13 San Juan, comentó cómo atravesó esta enfermedad.

Vargas mencionó que el lunes anterior se realizó su última quimioterapia. “Estoy esperando que termine todo esto. Nunca pensé que me pasaría a mí, pero son cosas que te pone la vida para algo, para cambiar, para concientizar y ayudar también a las personas que lo están atravesando”, dijo.

A modo de consejo, dijo que todas deben realizarse los estudios, más si hay antecedentes familiares. “Hay que prevenir. En mi caso, en marzo me encontré un bultito extraño y no me pareció normal. Fui a hacerme la mamografía y me dijeron que era cáncer”.

“Gracias a dios o tomé muy bien y desde ahí en más, mis hijos y mi mamá me acompañaron. Si ellos están fuertes, yo también. Son momentos muy difíciles, donde uno se siente sola contra el mundo, entonces la ayuda de dios y de mi familia fue fundamental”, comentó Adriana.

Concluyó mencionando sobre la importancia de la detección temprana, ya que de esa forma es más fácil poder combatir este tipo de enfermedad. “Estoy esperando llegar a buen puerto y terminar con esto que me tocó”.