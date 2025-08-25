Uno de los cruces más complicados que tiene la provincia, pronto podría tener la transformación tan esperada y de este modo la posibilidad de disminuir la siniestralidad. Se trata de la rotonda de calle Gorriti y Ruta 20, que ya tiene las semanas contadas para su inicio.

La construcción de esa rotonda ubicada en el departamento Santa Lucía fue anunciada y esperada por la provincia, dado el alto índice de siniestros y fatalidades que se dan en ese lugar. Es que es sumamente transitado y por este motivo la construcción pasó a ser una prioridad.

Según estiman desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, el inicio de las obras está previsto para que sea a fines de septiembre, aunque si los plazos pueden acortarse. En caso de darse esto último mencionado, podría tener lugar a mediados de ese mes el comienzo de las tareas.

Si bien las intenciones del gobierno provincial están dadas desde hace mucho tiempo para encarar esta obra, había un impedimento para poder avanzar. Se trata de la autorización para intervenir en la zona, porque al tratarse de una ruta nacional, era la administración libertaria la que tenía que dar ese acceso. Finalmente, esto se dio hace algunos días con un convenio que firmó la provincia con las autoridades nacionales.

Ahora el ministerio de obras es el que debe llamar a licitación para que empresas puedan competir para la construcción de la obra. Los pliegos se encuentran listos y el proyecto terminado, por lo que en los próximos días podría darse ese paso con el llamado a licitación.