Falta poco menos de un mes para que se concrete una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Por este motivo, ya comenzó la puesta a punto del Estadio San Juan del Bicentenario, recinto que recibirá los shows musicales más importantes.

Si uno se acerca al gigante de Pocito, puede apreciar principalmente como se están realizando tareas de pintado. No se está cambiando el característico diseño a cuadros con colores patrios del estadio, sino que se están retocando algunas zonas específicas. Es el sector de Platea Oeste, la fachada que da hacia Ruta 40.

Sumado a esto, en los palcos se están realizando cambios en los cristales que permiten ver hacia la cancha o, en este caso, el escenario que se montará donde se presentarán los artistas.

Por otro lado en la zona que da al estacionamiento, que es donde estará la feria, están realizando pavimentación en una zona que sólo cuenta con tierra. También se han podido apreciar paneles solares, en cercanías del Velódromo Vicente Alejo Chancay.