A pesar de la lluvia persistente que afecta a San Juan desde esta madrugada, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias informó que hasta el momento no se han recibido pedidos de asistencia en ningún departamento de la provincia.

Sin embargo, las autoridades destacaron que, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y tormentas durante el fin de semana, los equipos técnicos continuarán monitoreando la situación para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Cabe mencionar que en cada municipio también brindan asistencias, y generan los relevamientos necesarios en la comunidad, m��s aun en las zonas más afectadas.