Este viernes comenzó el fin de semana largo en toda la República Argentina, debido a que se trasladó el feriado por el Día de la Diversidad Cultural. A pesar de ello, el comercio en San Juan abrió sus puertas prácticamente en su totalidad durante la mañana.

El móvil de Canal 13 recorrió la Peatonal, para comprobar cómo el movimiento en este punto tan céntrico de la provincia. Allí se pudo ver que en efecto, como habían recomendado desde las cámaras comerciales, la gran mayoría de negocios estaban atendiendo al público.

Sin embargo, cabe destacar que muy pocos sanjuaninos acudieron a realizar compras. De forma tímida, estas personas que se acercaron a este pase comercial mayormente lo hicieron para ir a algún local gastronómico a desayunar aprovechando este día sin jornada laboral.

Cabe destacar que se espera que el grueso del público y, sobre todo de los turistas, se reúnan en otros puntos de la provincia. Por ejemplo este fin de semana largo volverán a rugir los motores en el Autódromo Eduardo Copello con la presencia del TC 2000 y también se desarrollará un torneo nacional de judo en el Aldo Cantoni.