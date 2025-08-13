La Escuela Industrial de San Juan continúa atravesando días de paro docente en el marco del reclamo salarial de los educadores dependientes de universidades nacionales. La directora de la institución, Fernanda Rostagno, explicó en Canal 13, que el acatamiento varía día a día y módulo a módulo, lo que dificulta dar cifras exactas.

“El lunes, por ejemplo, de los 53 docentes que debían dar clase en el primer módulo, solo 23 estuvieron presentes. Pero en el segundo módulo ese número puede bajar o subir, depende de cada jornada”, señaló Rostagno.

A pesar de la medida de fuerza, la directora destacó que algunos profesores asisten para evaluar, ya que la institución se encuentra cerrando el trimestre. También se mantienen actividades previamente programadas: “El lunes y martes salieron 210 estudiantes de primer año en visitas educativas, y ayer un grupo de 39 alumnos junto a cinco docentes de Educación Física viajaron a Mendoza a las Olimpiadas de preuniversitarios”, detalló.

La docente subrayó que esta actitud refleja compromiso: “Más allá de que los sueldos no alcancen, buscamos perjudicar lo menos posible a los estudiantes”.

En cuanto a la adhesión de otros sectores, Rostagno informó que el paro entre preceptores es prácticamente total: “Diría que el acatamiento es del 100%, con solo dos personas del equipo de gestión cubriendo la preceptoría. El Servicio de Orientación Escolar sigue funcionando con un esquema de rotación”.

Respecto a lo que viene, la directora confirmó que, según la información recibida, la próxima semana los paros continuarán con un esquema de 48 horas rotativas: el 21 y 22 de agosto, el 26 y 27, y el 1 y 2 de septiembre. La rotación de días busca evitar que siempre se pierdan las mismas clases.

Consultada sobre la posibilidad de que la medida se extienda más allá de esas fechas, Rostagno fue cauta: “No puedo asegurarlo. Todo dependerá de si hay una respuesta del gobierno nacional a esta situación que afecta a las universidades de todo el país”.