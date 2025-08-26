A pleno sol y con 24° de máxima: así seguirá el tiempo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que este martes seguirá siendo casi primaveral. De esta manera, adelantaron que la máxima se posicionará en los 24 grados.

A su vez, informaron que se espera que la mínima sea de 7 grados. Por el momento no hay alertas por viento o lluvia para esta jornada.

Para el miércoles y el jueves podría haber un leve ascenso de la temperatura, que ratificará el tiempo reinante en San Juan.