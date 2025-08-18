El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico de la semana para San Juan. Para este lunes se espera una jornada fría y con probabilidades de lluvia. La máxima estará rondando los 16° y estará nublado todo el día.

En horas de la madrugada, habrá hasta un 10% de probabilidades de precipitaciones, mientras que la temperatura descenderá a los 11°. No serán mínimas tan bajas las de este lunes porque las nubes impiden las heladas.

Con respecto a la mañana de este lunes, la temperatura estará en los 10°, con el viento que correrá de 7 a 12 km/h desde el Sur. Las probabilidades de lluvia crecen de un 10 a un 40%.

En horas de la tarde, la temperatura llegará a su máxima que serán 16°. En cuanto al viento, correrá a razón de 13 a 22 km/h, proveniente del sector Sur. Las probabilidades de lluvia se mantienen en un 40% durante toda la jornada.

Para la noche, la temperatura descenderá y se posicionará en 13°. El viento correrá a razón de 13 a 22 km/h, proveniente del sector Sureste y la probabilidad de lluvia será de un 40%.