A sacar la campera impermeable: ¿Se viene la lluvia a San Juan?
Mirá el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes en San Juan. Cuál será la máxima y, ¿se viene la lluvia?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico de la semana para San Juan. Para este lunes se espera una jornada fría y con probabilidades de lluvia. La máxima estará rondando los 16° y estará nublado todo el día.
En horas de la madrugada, habrá hasta un 10% de probabilidades de precipitaciones, mientras que la temperatura descenderá a los 11°. No serán mínimas tan bajas las de este lunes porque las nubes impiden las heladas.
Con respecto a la mañana de este lunes, la temperatura estará en los 10°, con el viento que correrá de 7 a 12 km/h desde el Sur. Las probabilidades de lluvia crecen de un 10 a un 40%.
En horas de la tarde, la temperatura llegará a su máxima que serán 16°. En cuanto al viento, correrá a razón de 13 a 22 km/h, proveniente del sector Sur. Las probabilidades de lluvia se mantienen en un 40% durante toda la jornada.
Para la noche, la temperatura descenderá y se posicionará en 13°. El viento correrá a razón de 13 a 22 km/h, proveniente del sector Sureste y la probabilidad de lluvia será de un 40%.