En épocas de elecciones, el personal del Registro Civil comienza a verse más atareado debido a los sanjuaninos que, a último momento, realizan el trámite de gestionar un nuevo DNI. Este dato lo confirmó la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, quien mencionó a Canal 13 que se ve mucho más movimiento en las oficinas.

Benedetto explicó que “con base en el turnero, desde el primero de octubre hasta la fecha, hay un incremento de pedido de los DNI Express de aproximadamente un 30%. De 140 turnos que damos por día, hay un sobreturno de 42 DNI más”.

La directora dijo que este incremento se debe a que la gente acude a las sedes para hacerse rápido el DNI así puede ir a votar y evitar de esta forma las multas.