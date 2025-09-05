A una mujer de Pocito le arrebataron a sus hijos apenas nacieron y ahora los busca

La historia de Nidia Díaz, una mujer de 61 años oriunda de Pocito, salió a la luz esta semana luego de que decidiera publicar en redes sociales la búsqueda de sus hijos, quienes le fueron quitados apenas nacieron en los años 80, en circunstancias aún confusas.

“Hola, mi nombre es Nidia Díaz, soy de Pocito, provincia de San Juan. Tengo 61 años y busco a mis hijos”, comienza el conmovedor posteo que difundió en la página de Facebook Completando mi Historia, un espacio dedicado a la localización de personas.

Según relató, su primera hija nació en 1983 o 1984 en el hospital de Santa Rosa, Mendoza. “Me la sacaron de mis brazos apenas nació. Ella tendría ahora unos 42 o 43 años”, recordó. Un año después, entre 1984 y 1985, tuvo otro hijo en Río Cuarto, Córdoba, a quien también le arrebataron. “Nunca supe de ellos. Él tendría alrededor de 39 años más o menos”, expresó.

Nidia reconoce que sus recuerdos son fragmentados, atravesados por la difícil situación personal que vivía en aquel momento. “Quisiera recordar más, pero no puedo”, escribió en la publicación.

Su hija Edith acompaña la búsqueda y aporta en los comentarios que la vida de su madre en esa época estuvo marcada por la vulnerabilidad, lo que explica las lagunas en su memoria. El mensaje final de Nidia es un pedido esperanzador: “Ojalá estés leyendo este mensaje o alguien pueda ayudarme. Gracias”.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de los hijos de Nidia pueden comunicarse a través de la cuenta de Facebook de su hija https://www.facebook.com/luciana.aguero.115890 (hija de Nidia)