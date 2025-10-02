Abel Chiconi renunció a la vicepresidencia del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para dedicarse de lleno a la campaña como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por San Juan. En su lugar asumió su socio y colega enológico, Federico Riveros.

Ambos son dueños de la bodega Desfachatados, proyecto nacido en 2018 con el objetivo de mostrar los valles sanjuaninos desde una mirada moderna y disruptiva. Sus vinos se destacaron por partidas pequeñas, elaboraciones cuidadas y etiquetas innovadoras. Tras pruebas iniciales en 2018 y 2019, la primera línea comercial llegó en 2020 con Desfachatados Valle de Pedernal, integrada por un Malbec sin madera, un Cabernet Sauvignon suave y un Gran Malbec Reserva con paso por barricas.

Chiconi había sido designado en junio de 2024 como vicepresidente del INV, cargo en el que impulsó la desregulación del organismo y un modelo de fiscalización similar al de Chile, enfocado en el final de la cadena productiva. Esa gestión lo acercó al ministro Federico Sturzenegger.

Riveros, también formado en la Universidad Católica de Cuyo, fue presentado por teleconferencia como su reemplazo. Su nombre se impuso rápidamente dentro del espacio y terminó siendo elegido para continuar en la vicepresidencia del organismo.

El 17 de agosto se confirmó que Chiconi encabezaría la lista de La Libertad Avanza junto a la abogada Mabel Tejada y el bloquista disidente Gabriel Sancassani.