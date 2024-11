En un contexto de creciente preocupación por el estado de las rutas y la falta de recursos, los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan, encabezados por el secretario general de los Trabajadores Viales, Carlos Ordóñez, llevan adelante una serie de protestas. Hoy, realizaron un “abrazo simbólico” a las puertas de la sede de Vialidad, en defensa de la institución y sus condiciones de trabajo.

“El abrazo de hoy es más que simbólico; es un abrazo de fuerza, un abrazo de lucha contra el desfinanciamiento que estamos sufriendo”, expresó Ordóñez en diálogo con Canal 13. El dirigente destacó que las medidas adoptadas por el gobierno han afectado gravemente el normal funcionamiento de la repartición, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de las tareas que realizan en el distrito. “Estas medidas nos están llevando casi a la paralización de nuestras tareas”, agregó.

La situación en el Noveno Distrito de Vialidad, que corresponde a San Juan, es especialmente crítica. Según Ordóñez, la asignación de presupuestos se hizo recién en el mes de junio y, actualmente, están sufriendo nuevos recortes. “Nos están quitando el presupuesto, nos impiden comprar materiales, nos impiden comprar repuestos. Han implementado que todas las compras tengan que ser autorizadas por el administrador general, lo que retrasa todo y no nos permite responder como deberíamos ante el pésimo estado de los caminos”, explicó el secretario general.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores, Ordóñez aclaró que, si bien no ha habido despidos recientes, el salario sigue siendo un tema pendiente. “La paritaria es una risa, no existe. Ahora nos ofrecen un aumento del 2% y el 1%, que hemos rechazado. Pedimos que la paritaria se traslade a la Secretaría de Trabajo, ya que el convenio colectivo de trabajo debe ser discutido con la participación de los trabajadores y UPCN, que estaba por aceptar ese aumento miserable”, afirmó.

Uno de los problemas más urgentes es la falta de materiales para el mantenimiento básico de las rutas. “El bacheo es una de las principales tareas que no hemos podido realizar. No hemos podido comprar asfalto para hacer el premezclado necesario, por lo que los compañeros están recuperando asfalto de otras piletas viejas para poder tapar los baches”, explicó Ordóñez. La falta de mantenimiento en las rutas no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la seguridad vial y tiene un impacto económico considerable. “El mal estado de las rutas afecta la seguridad de quienes las transitan. Los accidentes pueden aumentar, y también afecta al sector del transporte, que tiene que lidiar con los daños en vehículos, lo que eleva los costos de transporte y, por ende, el precio de la mercadería”, detalló el dirigente.

La protesta, que tuvo lugar en las puertas del Noveno Distrito, también contó con el apoyo de algunos dirigentes políticos opositores. Senadores nacionales se sumaron a la manifestación, destacando la importancia de defender a Vialidad Nacional y su rol fundamental en la infraestructura vial del país.