Este martes en horas del mediodía se leyó el veredicto, histórico, del caso de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. La jueza Eliana Rattá, en compañía de Gretel Diamante y María Carolina Pereira, leyó el veredicto en el que dictó la absolución de todos los imputados por el caso de la desaparición del ingeniero.

Después de 21 años de espera, las juezas leyeron el veredicto final en el que mencionaron la absolución de los 10 imputados: Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro Del Castillo, Roberto Mario León, Alberto Vicente Flores, Juan Marcelo Cachi, Aurora Isabel Ahumada, Miguel Francisco González, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso y Sebastián Cortez Páez.

El expediente acumula más de 20 años de investigación, tres años de audiencias y más de 200 testigos.

Las juezas expusieron que no hay pruebas para determinar la desaparición forzada de Raúl Tellechea, pero que es un hecho la desaparición debido a que en los 20 años no se contactó con su familia y los afectos. “La falta de contacto alguno entre Raúl Tellechea con su familia nos permite afirmar sin lugar a duda su desaparición. La búsqueda debe continuar hasta que se determine con certeza su paradero”.

“La decisión de este tribunal de transmitir la totalidad de las audiencias tenía como fin único asegurar la transparencia en lo que ha sido uno de los casos más resonantes de la sociedad sanjuanina. La decisión se toma sobre los hechos y no sobre personas y rumores", dijo Rattá.

"A diferencia de lo que sostiene la querella, el tribunal tiene la convicción que la reunión por la noche en la mutual existió y se dio entre Tellechea, Del Castillo, Oro y Alonso. Esa reunión cuya realización vino a poner en duda por parte de la querella, fue un encuentro breve y luego Raúl se dirigió a la casa de Natalia Hobeika”.