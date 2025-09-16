El próximo 26 de octubre los sanjuaninos deberán ir a votar nuevamente, esta vez para elegir a los legisladores que los representarán. En ese sentido, las autoridades ya abrieron la posibilidad de chequear el padrón electoral para conocer en qué escuela votará cada ciudadano.

Acá podés chequear la información necesaria para que puedas votar:

Cabe recordar que Edgardo Benítez, secretario electoral federal, había precisado a Canal 13 que para este acto eleccionario se utilizarán 241 escuelas en total. En estos establecimientos repartidos en los 19 departamentos, se dispondrán 1843 mesas.

“En San Juan tenemos 620.283 electores, entonces siempre se hacen un poco más de boletas. Obviamente vamos a tener menos de un millón pero quizás rondemos los 800.000. La última elección registramos un número de 608.000, se han sumado poco más de 12.000 personas”, declaró en su momento.