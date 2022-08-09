Los Defensores del Patrimonio Provincial están en alerta por las obras del edificio donde funcionaba la Secretaria de Turismo. Así lo confirmó el presidente de ACCODEPAS, Jorge Cocinero este lunes en el programa Tarde Trece.

Según contó Cocinero, el mismo pasó por el lugar y observó que en el histórico edificio sacaron afuera unos parasoles para ser remodelados. Al tratarse de un patrimonio provincial por su arquitectura, el presidente de ACCODEPAS solicitó información sobre el trabajo que allí se realizan.

Cocinero reveló que hasta el momento no le dieron respuesta alguna a su inquietud. Asimismo, señaló que no saben bien se la están refaccionando o lo están remodelando, por lo que pidió a Canal 13 ayuda en cuanto a la averiguación del caso.

‘No va a ser cosa que estén trasformando esa imagen arquitectónica moderna muy específica de una época. Que se esté cambiando’, comentó el presidente de esta asociación sanjuanina que vela por el cuidado del Patrimonio Provincial.