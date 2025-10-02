La escuela Normal Superior Sarmiento, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la provincia, volvió a estar en el centro de la polémica. La Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Accodepas) manifestó su malestar por los arreglos y las pintadas que se realizan en la institución, señalando que las intervenciones no respetan el valor patrimonial de la construcción.

En declaraciones vía Zoom en el programa Compacto 13, el tesorero de la entidad, Leonardo Correa, explicó que lo observado en imágenes muestra un trabajo poco adecuado: “Lo que vemos por las fotos y entendemos que se está haciendo es un emparchado con un hormigón tipo Portland común. Lo importante es que las intervenciones sean lo más mínimas posible, que no alteren los sustratos y que se respeten al máximo las características del edificio”.

Correa subrayó que se trata de un material que no debería ser pintado ni grafiteado, y que además se colocó en la parte basal de la construcción, en contacto directo con el suelo. “Es probable que tenga problemas de humedad o salitre, cuestiones asociadas a este tipo de patologías. No estamos muy contentos con lo que se está haciendo, sobre todo con la Escuela Normal Sarmiento”, expresó.

Por otro lado, el referente de Accodepas cuestionó la falta de instancias de diálogo institucional. Señaló que la organización se enteró de las obras a través de los medios, ya que el Consejo de Patrimonio Provincial se encuentra inactivo. “Era el único espacio donde teníamos un vínculo como sociedad civil con el Ministerio de Cultura y Deportes y la Dirección de Patrimonio provincial. Este año no sabemos qué pasó: el Consejo no ha sesionado y, como no lo hizo, es poco lo que podemos saber”, afirmó.