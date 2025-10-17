Aceite de cannabis: cómo será la venta en farmacias y quiénes accederán gratis

El Gobierno de San Juan anunció que el aceite de cannabis medicinal CanMe comenzará a venderse en todas las farmacias de la provincia con receta médica electrónica, un paso que modernizó el sistema de prescripción y permitió un control más seguro del tratamiento.

El ministro de Salud explicó que la implementación de la receta digital formó parte del proceso de regulación sanitaria del producto. “El CanMe, cuando nosotros asumimos, estaba en una situación complicada y decidimos apostar a seguir. Después de veinte meses de trabajo ya va a estar listo”, sostuvo el funcionario.

Además, destacó que los pacientes con epilepsia refractaria que ya recibían la medicación de manera gratuita continuaron accediendo al tratamiento sin interrupciones. “Había personas que ya estaban siendo tratadas con este aceite, y el Estado provincial garantizó que sigan recibiéndolo sin costo”, aseguró.

El producto será incorporado al vademécum de la Obra Social Provincia, lo que permitirá que los afiliados puedan acceder al aceite con cobertura. “No es un medicamento de venta libre, sino de prescripción médica y con seguimiento profesional”, aclaró el ministro.

Por su parte, el doctor Gonzalo Campos, titular de la empresa estatal CANME San Juan, explicó que los frascos estarán disponibles a partir de la primera semana de noviembre. “Dentro de tres semanas el producto podrá estar en manos de los sanjuaninos”, detalló en diálogo con Diario 13 San Juan.

Campos señaló que el aceite tendrá un precio entre 10% y 12% más bajo que los productos importados de similares características. Mientras un frasco ronda los $25.000, el sanjuanino costará aproximadamente $20.000.

El aceite CanMe Cannabidiol CBD 10% solución oral fue elaborado íntegramente en las instalaciones provinciales habilitadas por el Ministerio de Salud y quedó registrado en el Registro de Especialidades Medicinales mediante la Resolución N.º 4971-MS-2025. La autorización permite su expendio tanto en farmacias públicas como privadas, siempre con prescripción médica.

En julio, CanMe había logrado otro avance al convertirse en la primera empresa pública del país en obtener la certificación de producción orgánica para cannabis medicinal, un reconocimiento otorgado por una entidad avalada por el Senasa.