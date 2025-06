El ácido hialurónico es un producto que últimamente se encuentra en casi todos los maquillajes, cremas faciales e incluso se utiliza para inyectar y “perfeccionar” el rostro. Sin embargo, en los últimos tiempos este procedimiento cobró relevancia en redes sociales, no por sus beneficios, sino por su incorrecta aplicación.

La exposición del uso indebido se dio a partir de la viralización de casos de jóvenes que asistieron a centros estéticos para colocarse el producto en labios, pómulos e incluso en la nariz, aplicados por esteticistas. Ante esta situación, Diario 13 habló con el dermatólogo Gonzalo Campos, quien confirmó que en San Juan este tipo de casos se presenta con mayor frecuencia.

“Los casos más severos que recibí por una mala aplicación fueron por una necrosis en labios”, especificó el profesional, haciendo referencia a la muerte de un grupo de células.

Si bien en muchos de estos casos es necesario intervenir quirúrgicamente, existe la posibilidad de que los daños sean irreversibles. Pero, ¿por qué los esteticistas no pueden realizar este tratamiento?

“Es un procedimiento médico, por eso solo están autorizados los cirujanos, dermatólogos y algunos odontólogos especializados”, explicó Campos.

El problema no es solo la persona que lo aplica, sino también el producto en sí. El ácido hialurónico es considerado un fármaco, lo que significa que solo puede ser adquirido y utilizado por personal médico. Según el especialista, no está claro qué es lo que realmente se inyecta en los centros estéticos, pero no se trataría del ácido hialurónico autorizado.

Uno de los motivos por los que muchas personas eligen estos lugares es el factor económico. En general, en las estéticas la aplicación es más barata en comparación con lo que cobra un profesional de la salud.

“En estos lugares la aplicación cuesta menos, pero dura menos porque no es el producto original. Por lo general, el ácido hialurónico que aplicamos los médicos dura hasta un año, mientras que el utilizado en estéticas desaparece en seis meses o menos”, concluyó el dermatólogo.

Ácido hialurónico

Es un gel biocompatible que se aplica mediante inyecciones para rellenar arrugas, dar volumen al rostro (como labios, pómulos o mentón) y mejorar la hidratación profunda de la piel. Aunque es una sustancia que el cuerpo produce de forma natural, el que se utiliza con fines estéticos es un producto médico que debe ser aplicado por profesionales habilitados.