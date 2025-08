La actualización técnica del sistema SUBE, que comenzó a aplicarse en la provincia de Chubut, no afectará a los usuarios de San Juan. Así lo confirmó Maximiliano Luján, director de Red Tulum, en diálogo con Diario 13 San Juan, al señalar que “acá no llegó ninguna comunicación oficial, así que no nos corresponde”.

El procedimiento en Chubut fue informado por el Ministerio de Gobierno de esa provincia, donde explicaron que la actualización requiere que los usuarios de la tarjeta SUBE que cuenten con descuentos locales validen nuevamente sus beneficios para seguir accediendo a las tarifas subsidiadas.

Sin embargo, en San Juan no habrá modificaciones por el momento. Luján aclaró que la medida responde a un requerimiento técnico del sistema SUBE a nivel nacional, pero que su implementación es gradual y no todas las provincias están incluidas en esta etapa. “Hasta ahora no tenemos notificación ni indicaciones de Nación respecto a que debamos implementar este proceso”, indicó.

De esta manera, los usuarios de Red Tulum podrán seguir utilizando sus tarjetas SUBE y accediendo a los descuentos locales sin necesidad de realizar trámites adicionales.