Adiós a un pastor de la juventud: murió el padre “Beto” González
El sacerdote salesiano tenía 96 años y era muy querido en la comunidad sanjuanina. Era conocido por su compromiso con la formación de jóvenes.
La comunidad salesiana de San Juan y la Iglesia diocesana despidieron con profunda tristeza a uno de sus miembros más queridos. Este sábado 20 de septiembre, el padre Alberto "Beto" González falleció a los 96 años.
El Padre Beto, como era conocido, dedicó su larga vida al servicio de Dios y a la educación y formación de innumerables generaciones de jóvenes. Su partida deja un profundo dolor en todos aquellos que lo conocieron y apreciaron su labor pastoral y su compromiso con la juventud.
La comunidad salesiana y la diócesis elevan una oración por su eterno descanso y expresan sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad a la que sirvió con devoción.
"Despedimos con gratitud y cariño al querido Padre Beto", expresó el comunicado oficial que refleja el sentir de quienes lo consideraban un pilar de la fe y la educación en la provincia.
Desde la comunidad Salesiana indicaron que los detalles de su velatorio y sepelio serán comunicados a la brevedad para que quienes deseen puedan darle el último adiós a este incansable pastor.