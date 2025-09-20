Adiós a un pastor de la juventud: murió el padre “Beto” González

La comunidad salesiana de San Juan y la Iglesia diocesana despidieron con profunda tristeza a uno de sus miembros más queridos. Este sábado 20 de septiembre, el padre Alberto "Beto" González falleció a los 96 años.

El Padre Beto, como era conocido, dedicó su larga vida al servicio de Dios y a la educación y formación de innumerables generaciones de jóvenes. Su partida deja un profundo dolor en todos aquellos que lo conocieron y apreciaron su labor pastoral y su compromiso con la juventud.

La comunidad salesiana y la diócesis elevan una oración por su eterno descanso y expresan sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad a la que sirvió con devoción.

"Despedimos con gratitud y cariño al querido Padre Beto", expresó el comunicado oficial que refleja el sentir de quienes lo consideraban un pilar de la fe y la educación en la provincia.

Desde la comunidad Salesiana indicaron que los detalles de su velatorio y sepelio serán comunicados a la brevedad para que quienes deseen puedan darle el último adiós a este incansable pastor.