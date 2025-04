Adopción: ¿qué pasa si no hay un buen vínculo con la nueva familia?

San Juan es la provincia de la Región de Cuyo que cuenta con más postulantes para adoptar menores de edad. En ese contexto, una de las preguntas que suelen surgir es: ¿qué ocurre si se aprueba la adopción pero no se genera un buen vínculo entre las partes? La encargada de responder a ese cuestionamiento fue Mónica Basso, una licenciada en Psicología con décadas de experiencia, quien reveló que hay un protocolo ya establecido.

La trabajadora del Registro Único de Adopción (RUA) recordó primero a Diario 13 cómo se define si una persona sola o una pareja está en condiciones de criar a uno de estos niños, niñas o adolescentes. Más allá de toda la documentación que deben presentar, estas personas son entrevistadas por un equipo de profesionales integrado por una socióloga, una psicóloga y una trabajadora social. A partir de ese momento se concreta un abordaje interdisciplinario, con una evaluación psicológica, emocional y social de los postulantes.

Se evalúan sus aptitudes internas y externas, los recursos personales y familiares con los que cuentan y las competencias parentales adoptivas. Se profundiza sobre su deseo de tener un hijo, aptitudes y predisposición para asumir un maternaje y paternaje responsables. También se observa la interacción familiar, social y laboral con el mundo externo y sus relaciones interpersonales establecidas. Sumado a esto, se estudian las relaciones con la familia extensa, ya que luego estas personas se convertirían en abuelos, primos, etcétera.

Una vez que terminan estas entrevistas, se elabora un informe que se entrega al juez de familia interviniente. Allí se le comunica si los pretendientes adoptantes cuentan con aptitudes personales y familiares, así como con recursos internos y externos para asumir una maternidad y/o paternidad adoptiva responsables. Además, se les puede derivar a otros profesionales o realizarles sugerencias para conseguir apoyo externo si hay cuestiones que solucionar. Luego de todo esto, interviene un asesor oficial y posteriormente puede darse la resolución judicial que ratifique la adopción.

A pesar de este proceso exhaustivo para determinar si los postulantes están en condiciones óptimas para criar a un menor, hay casos donde esto no tiene un final exitoso. Los niños, niñas o adolescentes no terminan por adaptarse a esta nueva vida o distintos motivos llevan a que la relación entre los adoptantes y el adoptado no tenga una verdadera relación de padre/madre e hijo. A esto se le llama “proyecto no viable”.

“Ante estas situaciones, el Equipo Interdisciplinario interviene ante la orden de un juez. Generalmente, el magistrado ordena una reevaluación de los guardadores, donde el equipo técnico evalúa la multiplicidad de factores y causas que llevaron al no logro del vínculo parento-filial adoptivo”, detalló la Lic. Basso.

En ningún momento se retira al menor de esta nueva vida de una forma brusca. Todo el tiempo, los profesionales velan por el bienestar del adoptado y también por estas personas que buscan sumarlo a su familia. Por esta razón, se los deriva a todos los integrantes a una terapia psicológica para intentar que, con el paso del tiempo, siempre contando con esta asistencia profesional, se pueda superar esta situación.

"Se espera que con esta terapia se consiga resolver conflictos y elaborar lo vivido para cambiar conductas, considerando que ante la imposibilidad de lograr una vinculación adoptiva, tanto los adultos como los niños se ven afectados emocionalmente. Se prioriza, una vez más, el interés superior del niño, su derecho a crecer en una familia y así evitar el daño psíquico-emocional que provoca esta situación en todo niño", sentenció.

Información valiosa para los intersados en adoptar:

Requisitos para iniciar la solicitud de adopción:

Partida de nacimiento del o los solicitantes, legalizada por el Registro Civil.

Acta de matrimonio legalizada o certificado de unión convivencial expedido por el Registro Civil.

Fotocopia del DNI del/los solicitantes.

Examen psicofísico otorgado por organismo público o privado. También puede presentar un certificado médico con historia clínica.

Certificado de antecedentes personales expedido por la Policía de San Juan.

Constancia de trabajo con acreditación de haberes (recibo de sueldo) o certificación de ingresos personales.

Foto carnet de cada uno del/los solicitantes.

Foto familiar del grupo conviviente y/o familia extensa.

En caso de tener hijos, adjuntar la partida de nacimiento de ellos o copia de la resolución judicial si estos son adoptados.

Declaración jurada del domicilio, cuando el mismo no corresponda con el declarado en el DNI.

Solicitar un turno al 4211766 o al 2645807079.

