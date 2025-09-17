La empresa Adrián Mercado SA anunció que el próximo viernes 26 de septiembre se realizará una importante subasta online de la firma Techint, destinada a la renovación de su flota. El evento contará con la presencia de un martillero público y ofrecerá una amplia variedad de equipos y vehículos industriales.

Entre los lotes disponibles se destacan grúas telescópicas, tractores sobre orugas Caterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras, excavadoras CAT, equipos perforadores, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y caja playa larga, además de camionetas Ford Ranger, grúas torre y grupos electrógenos.

Según adelantó Adrián Mercado, titular de la firma organizadora, esta subasta representa una oportunidad única para empresas y pymes nacionales interesadas en adquirir maquinaria y herramientas en muy buen estado de mantenimiento y a precios convenientes.

Los interesados en participar deberán ingresar a la página oficial de la empresa www.adrianmercado.com.ar/subastas, donde se encuentra el detalle completo de los lotes y el formulario de inscripción.