Adrián Mercado realizará una subasta para renovar la flota de la firma Techint
Con el fin de renovar la flota de la firma Techint, se llevará a cabo una importante subasta por parte de Adrián Mercado. Dicha subasta será de forma on-line, con presencia de un martillero público. Mirá cómo participar.
La empresa Adrián Mercado SA anunció que el próximo viernes 26 de septiembre se realizará una importante subasta online de la firma Techint, destinada a la renovación de su flota. El evento contará con la presencia de un martillero público y ofrecerá una amplia variedad de equipos y vehículos industriales.
Entre los lotes disponibles se destacan grúas telescópicas, tractores sobre orugas Caterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras, excavadoras CAT, equipos perforadores, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y caja playa larga, además de camionetas Ford Ranger, grúas torre y grupos electrógenos.
Según adelantó Adrián Mercado, titular de la firma organizadora, esta subasta representa una oportunidad única para empresas y pymes nacionales interesadas en adquirir maquinaria y herramientas en muy buen estado de mantenimiento y a precios convenientes.
Los interesados en participar deberán ingresar a la página oficial de la empresa www.adrianmercado.com.ar/subastas, donde se encuentra el detalle completo de los lotes y el formulario de inscripción.