Adrián tiene 21 años, dializa desde niño y necesita ayuda para saldar una deuda millonaria

Adrián González tiene 21 años, vive en Rawson y desde que era un niño lucha con una enfermedad renal crónica. Su historia, marcada por cirugías, viajes a Buenos Aires, trasplantes fallidos y sesiones de diálisis tres veces por semana, hoy tiene un nuevo desafío: necesita reunir más de 8.600.000 pesos para saldar una deuda con una clínica privada de San Juan.

Canal 13 llegó hasta su casa y fue recibido por su familia. “Mi hijo empezó con problemas a los 3 años, primero pensábamos que era algo en las piernas, pero en Buenos Aires nos dijeron que era una malformación en el aparato genitourinario. A los 5 años se operó por primera vez, y desde ahí no paramos más”, contó su papá Ramón.

A los 10 años, Adrián tuvo su primera descompensación grave y comenzó el tratamiento con diálisis. En 2017 llegó la esperanza: un donante, un operativo exitoso y el trasplante. “Estuvo nueve meses sin diálisis, pero su cuerpo rechazó el riñón y tuvo que volver al tratamiento”, relató su padre. Desde entonces, la familia sostiene su tratamiento como puede.

Adrián realiza diálisis tres veces por semana. “Es cansador, sinceramente. Hay días que no querés ir, que sentís que no podés más. Pero te acostumbrás, aunque a veces el cuerpo te pide parar”, confesó el joven. “He visto a muchos compañeros dejar de ir, se cansan. Por eso les digo a los más chicos que se cuiden”, agregó.

Con el paso del tiempo y la falta de cobertura médica, se acumuló una deuda de más de ocho millones de pesos con la Clínica. “Nunca dejaron de atenderlo, pero hoy la deuda es enorme. Cuando llegó a 3 millones, Adrián mismo quiso vender su auto, un Ford Falcon que compramos con mucho esfuerzo”, contó Ramón.

El auto tiene un gran valor sentimental para Adrián. “Siempre quise un Falcon. De chico teníamos uno y me encantaba. Lo restauramos con mi papá, le hicimos de todo”, dijo él. Pero aún con el deseo de ayudar, venderlo era doloroso. “Ese auto es parte de su historia, de su infancia, y de nuestros momentos compartidos”, aludió su padre.

La solidaridad de los fierreros

La historia de Adrián se hizo viral gracias a Federico, un amante de los autos antiguos, y al club Garage de San Juan, donde participan amantes del mundo fierrero. “Nos están ayudando mucho. Federico y Diego se pusieron al hombro la colecta y gracias a ellos ya hemos podido entregar parte del dinero a la clínica”, agradeció Ramón.

El objetivo ahora es evitar que Adrián tenga que vender su auto y conseguir el resto de los fondos. “Estamos recibiendo ayuda de muchas personas, de distintos lugares. Es increíble lo que puede lograr la solidaridad. Gracias a todos los que están aportando, cada granito cuenta”, expresó.

Cómo ayudar

La familia de Adrián organizó una colecta solidaria para cubrir la deuda médica. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con ellos o a través del club Garage San Juan, que continúa difundiendo la campaña en redes sociales. Cabe mencionar que la mateada se llevará a cabo este 26 de julio en la plaza del Barrio Stotac II.

“Esto no es solo por la deuda, es por seguir dándole a Adrián la posibilidad de vivir con dignidad. Él ya pasó por mucho, y aún así sigue con una sonrisa, con fuerza y sin rendirse”, mencionó Ramón. “La idea es que la gente venga, vea los autos, colabore con lo que pueda y que podamos reunir entre todos lo necesario para saldar esta deuda que nos tiene muy angustiados”, explicó.

Quienes no puedan asistir también pueden colaborar de manera directa a través de transferencia al alias: VanessaTapia78. El CBU está a nombre de Vanessa Tapia, mamá de Adrián.