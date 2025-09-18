La provincia de San Juan recibió a la Asociación Argentina de Ejecución Penal en el marco de su 20º encuentro nacional que se realizá del 17 al 19 de septiembre. El espacio que reúne especialistas para debatir sobre los desafíos y propuestas en la materia. La presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto habló con el móvil de Canal 13 San Juan.

“Es un honor poder recibir este encuentro. Es una gran oportunidad para escuchar no solo los debates públicos en la materia y los desafíos, sino también cuáles son las propuestas y cómo vienen trabajando en otras provincias”, expresó García Nieto.

La presidenta de la Corte subrayó que el eje de la ejecución penal no se limita a la sentencia: “La justicia no termina en una condena. Las condenas no necesariamente tienen que ser todas de prisión efectiva; existen otras que permiten la reinserción, el trabajo, la resocialización y la continuidad de la vida”.

En ese sentido, planteó que el verdadero desafío es garantizar que quien cumplió su condena pueda reinsertarse: “La pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué herramientas vamos a aplicar para vivir en paz, para que esta persona que se equivocó pueda volver a trabajar con nosotros y la víctima también se sienta segura”.

García Nieto reconoció que detrás de muchos delitos existen problemáticas estructurales: violencia, salud mental o consumo problemático. “Esto no justifica el delito, pero nos obliga a repensar el proceso para que la persona no reincida y tenga la posibilidad de recuperar su salud”, explicó.

Asimismo, valoró el trabajo de los jueces y operadores del foro de ejecución penal: “Conocen por el nombre a cada una de las personas y buscan cuál es la mejor manera de que este proceso sea provechoso para después. No se trata de encerrar a alguien y volver diez años después, porque ahí solo se encontrará suciedad y menos ganas de salir adelante”.

En cuanto a los avances locales, destacó programas vinculados a educación, salud mental y deporte: “San Juan está trabajando muy bien con procesos de alfabetización y con educación. El mejor proyecto siempre es la educación, incluso en entornos carcelarios”.

Finalmente, García Nieto llamó a construir consensos colectivos: “No puede darse en una disyuntiva entre ellos o nosotros, sino cómo todos juntos podemos construir una sociedad en paz”.