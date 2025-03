Tras las recientes lluvias, en Valle Fértil empezó a observarse una notable recuperación del dique San Agustín.

“Las recientes precipitaciones han provocado que se alcance una cota aceptable, un nivel considerable de acumulación de agua en el dique San Agustín. La lluvia importante ha sido la del viernes, que fue torrencial. Ahí fue cuando se cayeron los postes de luz y nos quedamos sin energía, con arboles caídos. Mucha agua cayó y eso le dio vida otra vez al dique”, comentó a Canal 13 Diego Pérez, corresponsal en Valle Fértil.

“La recuperación gradual del dique era una de las grandes preocupaciones del vallisto y del turismo. El dique estaba quedando seco, con peces muriéndose. Le tuvieron que poner una bomba para oxigenar el agua y hoy ya casi está llegando a las orillas que alcanzaba anteriormente. Está llegando a los números normales que tenía antes”, agregó.

En enero y febrero son meses en los que se registran frecuentes precipitaciones en Valle Fertil. Pero ahora no se registraron. “Aparecían avionetas y nos quedábamos sin nubes. Los hombres de la sierra observaban con frecuencia el paso de avionetas. Pasaba la avioneta y desaparecía la tormenta. El problema era los daños ocasionados. No hay pastura, no hay agua para los animales y la gente está muy molesta”, dijo Pérez.

“Los que antes visitaban Valle Fértil veían todos verde y apreciaban el perfume de las sierras desde Chucuma. Son 76 kilómetros y todo eso se echó a perder. El viernes a las 12 de noche había una crecida impresionante. Autoridades de Ischigualasto nos informaban que era impresionante la cantidad de agua. Hace 5 días empezaron a aparecer cascadas de agua. Ahora ves correr agua por el río, que era otro atractivo que tenía Valle Fértil”, resumió.