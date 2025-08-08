Advierten sobre publicidades engañosas y productos sin precio en góndola

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, informó que el organismo trabaja para erradicar publicidades engañosas y prácticas que confunden a los compradores. Señaló que se detectaron productos sin precios a la vista, promociones poco claras y carteles que inducen al error.

Carrizo detalló que también se observaron situaciones en supermercados donde los productos están cerca de su fecha de vencimiento y se promocionan sin informar debidamente esta condición. “No pueden ofrecerse en promoción sin dejar en claro que están próximos a vencer”, explicó.

Otra de las prácticas denunciadas fue la exhibición de precios grandes que corresponden a una marca, pero en la góndola se presentan productos diferentes, más caros, sin aclaración adecuada. “Estamos trabajando fuerte contra estas publicidades engañosas. El consumidor debe contar con información clara y visible”, afirmó.

Además, la funcionaria contó que la provincia trabaja junto a Nación en la creación de un nuevo Código de Defensa del Consumidor, que reemplace a la ley nacional actual. La reforma apunta a modernizar procedimientos, hacerlos más ágiles y fortalecer el rol de las provincias en el control.

Carrizo destacó que, si bien el control de precios ya no depende del área, sí es obligatorio que todos los productos exhiban su valor. “La gente debe poder comparar y elegir. Eso es parte de sus derechos”, concluyó.