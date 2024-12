Las oficinas comerciales de Aerolíneas Argentinas en San Juan, ubicadas en la emblemática esquina de Avenida Libertador y Sarmiento, tienen los días contados. Aunque aún no se ha confirmado una fecha de cierre, el personal ya fue notificado de que las instalaciones cesarán sus operaciones próximamente.

Canal 13 llegó al lugar donde están las oficinas. Allí trabajan cuatro personas, quienes se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro laboral. Actualmente, estos empleados realizan tareas que difieren de las ofrecidas en el aeropuerto, como la venta de pasajes con antelación. Mientras tanto, se especula sobre posibles reubicaciones, que podrían incluir traslados al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, trabajo remoto o incluso un call center, aunque ninguna opción ha sido oficialmente confirmada.

El cierre de esta sucursal se enmarca en una creciente controversia nacional sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un contundente anuncio en respuesta a los rumores de privatización promovidos por el gobierno de Javier Milei. Kicillof ofreció que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de la aerolínea para evitar su desguace o venta.

“Aerolíneas no se vende y la patria no se vende”, aseguró Kicillof, destacando que la aerolínea de bandera no requirió asistencia del Tesoro Nacional el año pasado y cumplió con altos estándares de calidad, conectando a todo el país. Además, el gobernador señaló que trabajará con representantes sindicales, gobernadores y sectores turísticos para garantizar la continuidad de la compañía como una de las mejores líneas aéreas de América Latina.