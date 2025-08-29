Agárrate bien, que llega el viento… ¿y la lluvia?

Tal como lo vienen anunciando desde hace unos días, el Servicio Meteorológico Nacional ratificó la llegada de viento para este viernes y, de este modo, la puesta en marcha del temporal de Santa Rosa.

En esta línea, mencionaron que para este 29 de agosto se espera que la máxima alcance los 24 grados, mientras que la mínima sea de 9 grados. A la vez, agregaron que habrá viento fuerte durante la tarde.

Las ráfagas de viento sur comenzarían a soplar pasado el mediodía. Las mismas llegarían a ser superiores a 54 kilómetros por hora.

Para la jornada del sábado se espera que el viento mantenga su impulso, aunque la lluvia sería la protagonista, panorama que se repetiría el domingo.