Agentes sanitarios: fortaleciendo lazos en el X encuentro provincial

Bajo el lema “El Valor del trabajo en equipo se refleja en la salud de la comunidad”, se llevó a cabo con éxito el X Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios en el Camping de Don Bosco. El evento reunió a autoridades sanitarias y municipales, así como a cientos de Agentes Sanitarios de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer lazos y destacar el papel esencial de estos profesionales en el sistema de salud.

El encuentro se centró en la importancia de generar un espacio de intercambio y fortalecimiento de los vínculos entre los agentes y los distintos niveles de atención. La estrategia de trabajo en equipo fue resaltada como la forma más efectiva y sostenible para construir una salud integradora.

El Agente Sanitario fue unánimemente reconocido como un pilar fundamental y nexo entre el sistema de salud y la ciudadanía.

Estuvieron presentes en la jornada el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el intendente de Santa Lucía, doctor Juan José Orrego; la diputada provincial Rosana Luque; y gran parte del equipo técnico y de gestión del Ministerio de Salud, incluyendo a los secretarios Alejandro Navarta, Gastón Jofre y Pablo Arroyo, entre otros jefes departamentales.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, enfatizó la labor de los agentes, llamándolos “el corazón de la atención primaria de la salud” (APS).

“Ustedes son los que realizan la prevención y promoción de la salud en cada barrio, en cada localidad. Conocen la realidad de cada familia y nos muestran en qué nos debemos fortalecer y mejorar como Ministerio. Quiero felicitarlos por todo el esfuerzo diario”, expresó Dobladez, recordando además la visión del Dr. Alfonso Fuego, creador del rol hace más de 60 años.

Por su parte, el intendente Juan José Orrego subrayó el compromiso y la empatía de los agentes con la gente.

“Ustedes nos hacen llegar muchas necesidades e inquietudes que están dentro del ámbito de la salud, son nuestros oídos en la comunidad, para que nosotros podamos dar respuestas y soluciones. Esa labor conjunta entre el agente sanitario, el municipio y el Ministerio de Salud se basa en el compromiso y la empatía”, afirmó Orrego.

La jefa de Zona Sanitaria I, Nancy Morales, también ofreció un emotivo mensaje de reconocimiento: “Son las primeras manos tendidas a la comunidad, los que llegan a cada rincón con compromiso, dedicación y una sonrisa... Su labor no siempre se ve, pero siempre se siente”.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la ceremonia de cambio del Estandarte de los Agentes Sanitarios. El cuerpo de bandera saliente, integrado por Liliana Cortez (Abanderada), Juana Agüero, Diego Morales y Mónica Aguilera, entregó el símbolo a sus nuevos portadores, entre ellos la Abanderada entrante Mónica Cornejo (Departamento Pocito) y sus escoltas de distintos departamentos.

Además, se procedió a la entrega de distinciones por beneficio jubilatorio a Graciela Zalazar y Liliana Méndez.

La jornada culminó con la distinción a 19 agentes sanitarios que fueron reconocidos por sus propios compañeros por su destacada vocación de servicio, compromiso y trabajo en terreno. Entre los homenajeados se encuentran Fabricio Sánchez, Gabriela Nievas, Cecilia Vera, Patricia Albeiro, y Liliana Castro, entre otros.

Finalmente, los asistentes recorrieron la presentación de los trabajos científicos elaborados por los propios agentes sanitarios, demostrando el aprendizaje y la investigación generada desde el territorio.