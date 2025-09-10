Agresión a una directora: Fuentes aseguró que lo más importante es que la niña termine la escuela

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió este miércoles a la reciente agresión sufrida por la directora de una escuela en Capital, calificando el episodio como un "reflejo de la sociedad". En declaraciones al móvil de Canal 13, la funcionaria lamentó el hecho y aseguró que el Ministerio de Educación está trabajando para acompañar tanto a la docente como a la estudiante involucrada, ya que el objetivo es que termine de cursar.

"La escuela es la caja de resonancia de todos los problemas que tiene nuestra sociedad. A la violencia la vemos a diario, y toda esa violencia llega a la escuela", expresó la ministra.

Fuentes manifestó la tristeza del personal del ministerio ante lo sucedido y repudió enfáticamente cualquier tipo de agresión contra los docentes. A pesar de los esfuerzos por proteger al personal educativo, la ministra reconoció que estos hechos pueden ocurrir incluso en escuelas con seguridad. "Estamos siempre al lado de ellos acompañándolos, protegiéndolos, pero incluso en una escuela donde hay una garita en la puerta y policía, pasan estas cosas", sostuvo.

La titular de la cartera educativa hizo un llamado a la reflexión social, subrayando que la solución no es militarizar las instituciones. "No podemos poner un policía al lado de cada docente, tenemos que responsabilizarnos también y entender que la escuela es un lugar donde circula el conocimiento y todo lo que hagamos es ejemplo para nuestros estudiantes".

En este sentido, Fuentes hizo hincapié en el rol de los adultos y su influencia en los jóvenes: "La forma en que nos expresamos los directivos, hacia los profesores, eso nuestros hijos lo ven y eso es lo que tenemos que pensar".

Respecto al caso en particular, la ministra indicó que, debido a la minoría de edad de la estudiante, no se puede revelar el nombre de la madre. Sin embargo, aseguró que el hecho ya fue puesto en manos de la Justicia, mientras que el Ministerio se enfocará en su función principal: educar. "Nuestra función es educar. Nosotros acompañaremos a los docentes a través del gabinete interdisciplinario, estamos acompañando a la comunidad con charlas en las escuelas", afirmó.

Para finalizar, la ministra hizo un llamado a recuperar los valores fundamentales. "Pido tener empatía, respeto, compromiso, ya que son los valores que la escuela sanjuanina siempre busca inculcar. La escuela tiene que continuar y vamos a bregar para que eso suceda", concluyó.